Arreaza: Declaraciones de Pompeo demuestran que acusaciones de EEUU contra Maduro son una extorsión

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, indicó este martes que las recientes declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo, de pretender un supuesto gobierno de transición en Venezuela; evidencian la extorsión y chantaje del gobierno de EEUU contra la nación, a través de las acusaciones falsas contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

«Voceros del propio Donald Trump demuestran con sus declaraciones que las acusaciones contra el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, son una vulgar extorsión ¿Si hubiese renunciado, no habría sido acusado? ¿Y las pruebas? ¿Y la independencia de poderes? ¡Fraude!», expresó el canciller venezolano en su cuenta en la red social Twitter.

Esta publicación la acompañó con un documento, en el que se reseña las declaraciones de un alto funcionario de la administración de Trump, en el que señala que las acusaciones del Departamento de Justicia de la nación norteamericana, son una respuesta al «rechazo» del jefe de Estado venezolano de «cooperar» con EEUU.

«La historia muestra que aquellos que no cooperan con las agencias policiales de Estados Unidos no les va bien», dijo el funcionario a algunos periodistas, cita el documento.

La insistencia de EEUU en la mentira y la manipulación es repugnante. Pero prefiero que les respondan los 11 Senadores estadounidenses que solicitaron el levantamiento de las sanciones hace unos días. Lean ustedes este fragmento de su carta: en la práctica no existen excepciones https://t.co/64z7qpTmzB pic.twitter.com/kB6Axci2Ad — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 1, 2020

«Maduro probablemente lamenta no haber aceptado la oferta hace seis meses. Instamos a Maduro a que no se arrepienta de no haberlo tomado ahora», concluye.

Este viernes, el Departamento de Justicia de EEUU anunció una pretendida acusación por supuestos actos de “narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción» contra el presidente Maduro, así como contra otros 13 altos representantes del país como los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

