Arreaza llama a la unidad latinoamericana ante amenazas de EE.UU.

El secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arreaza, advirtió este martes que la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región exige la unidad de los pueblos latinoamericanos para enfrentar lo que calificó como una amenaza directa a los recursos naturales y la soberanía de la región.

Desde la movilización en defensa de la soberanía y la paz en Caracas, Arreaza señaló que América Latina se encuentra en el epicentro de los procesos geopolíticos globales por sus vastas reservas de petróleo y agua dulce, lo que despierta el interés de las potencias hegemónicas.

El dirigente destacó la necesidad de superar las diferencias ideológicas y consolidar la unidad nacional y regional para proteger los recursos estratégicos, al tiempo que denunció los intentos de intimidación y chantaje por parte de Washington.

“Venezuela es una nación de paz que defiende su modelo democrático y social sin aceptar injerencias externas. El que se mete en Venezuela, podría entrar, pero no podría salir”, advirtió Arreaza en su intervención.

T/CO