Reportó Arreaza: Se han otorgado 3.052 libertades plenas y recibido más de 4 mil solicitudes de amnistía

Este martes, 24 de febrero, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, informó que más de 300 correos electrónicos se han recibido sobre casos para la aplicación de este instrumento.

“Hasta el día de ayer habíamos recibido 352 correos, con 352 casos; algunos que son múltiples, puede ser un caso donde hay varios imputados, y algún correo que tiene varios casos, así que estamos procesando esa data”, expresó desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Recordó que el correo electrónico para recibir los casos es: [email protected]. Al tiempo, enfatizó que también han recibido casos del Programa para la Paz y la Convivencia.

Asimismo, destacó la labor que están realizando en la atención de cada una de las solicitudes. “Es extraordinario el ritmo que se lleva; sin embargo, si ese ritmo bajase, nosotros estamos allí para comunicarnos con los Poderes para que vayamos corrigiendo entre todo el proceso”, precisó al destacar que realizan un seguimiento minucioso de cada caso.

Reiteró que ya existen subcomisiones para casos especiales, para casos laborales y para los casos vinculantes con la Ley de Amnistía. “Estamos en sesión permanente”, expresó y agradeció a los 23 diputados y diputadas que han estado trabajando de manera permanente.

“Esta Ley logra el consenso tras horas y horas de debate y de discusión en la comisión (…) porque tenemos profundas diferencias, pero encima de esas diferencias (…) colocamos al Pueblo, a la República a la paz del país y a la soberanía nacional”, afirmó.

LIBERTADES PLENAS

Arreaza reportó que hasta la mañana de este martes han sido otorgadas 3.052 libertades plenas a personas que tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario e informó que 179 personas obtuvieron la libertad plena. Asimismo, indicó que existe un total de 4.203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía.

“Hemos recibido hasta esta mañana, este número ya debe ser mayor a esta hora, pero hasta la mañana, 4203 solicitudes para recibir el beneficio de la amnistía y se han otorgado 3052 libertades plenas a personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario, personas que ya tenían su medida cautelar le ha sido otorgada la amnistía, la libertad plena, la extinción del delito por el cual estaba siendo procesado o incluso condenado. 179 personas privadas de libertad han obtenido su libertad plena también”, expresó.

T(CO, con información del Mazo