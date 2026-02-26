Arreaza: Más de 7.400 solicitudes de amnistía han sido recibidas a una semana de aprobada la Ley

A una semana de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, el presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, informó que se han recibido 7.461 solicitudes por parte de ciudadanos que aspiran a acogerse a este instrumento jurídico.

Mediante un mensaje difundido este 26 de febrero, Arreaza precisó que, como resultado del proceso de evaluación adelantado hasta la fecha, 4.151 personas han sido beneficiadas con libertad plena, en coordinación con los órganos del sistema de justicia venezolano.

Detalló que, del total de beneficiarios, 217 personas se encontraban privadas de libertad, mientras que 3.934 mantenían medidas cautelares, las cuales fueron levantadas tras la aplicación de la Ley, conforme a los supuestos establecidos en la normativa.

Asimismo, indicó que las solicitudes canalizadas a través del Ministerio Público, la Defensa Pública y defensores privados continúan bajo evaluación técnica, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de los criterios legales.

La comisión especial de la Asamblea Nacional, junto al Programa para la Paz y la Convivencia, mantiene el análisis de los casos para verificar la adecuación a los 13 supuestos contemplados en la Ley, como parte del esfuerzo institucional orientado a la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la paz.

