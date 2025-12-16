Arreglan calles y avenidas de Acarigua con nueve mil 800 toneladas de asfalto

Más de nueve mil 800 toneladas de asfalto han sido aplicadas en calles y avenidas de Acarigua, como parte del plan que adelantan la gobernación y la alcaldía para recuperar la vialidad tanto en el casco central como en la zona sur de la ciudad.

Según el alcalde José Ángel López, «en tan solo 136 días de gestión van más de nueve mil 846 toneladas de asfalto colocadas», garantizan la atención a 17 comunidades del centro, a corredores viales de alto tráfico y a sectores comerciales y residenciales ubicados al sur de una de las principales ciudades de Portuguesa.

Informó que han sido tapados más de 25 mil huecos «que ahora son historia», logro que atribuyó a la voluntad política y al trabajo y esfuerzo de «hombres y mujeres que laboran mañana, tarde, noche y madrugada» para dar respuesta a una de las mayores demandas del pueblo de Acarigua.

López aseguró que los equipos de la alcaldía están «trabajando sin descanso» para avanzar con las reparaciones y brindar vías más transitables y seguras a conductores y peatones. «Estamos en la calle poniéndole el corazón, haciendo nuestra ciudad más humana y, sobre todas las cosas, trabajando por nuestros acarigüeños», sostuvo.

La restauración de las calles y avenidas de Acarigua se lleva a cabo a través del Plan Cero Huecos, el cual fue relanzado en septiembre pasado en la ciudad a propósito de sus 405 años de fundada.

F/Medios Regionales