Arriba a Maiquetía el penúltimo cargamento de insumos médicos para pacientes renales

Este martes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el penúltimo cargamento de insumos médicos destinados a pacientes renales cuyo stock había sido afectado tras el bombardeo sufrido por los almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el pasado 3 de enero.

El lote, recibido por Walter Gavidia, presidente de la Corporación Juntos Todo Es Posible, está compuesto por 35.880 dializadores de alto flujo y 28.332 kits genéricos, que serán distribuidos para apoyar los tratamientos de hemodiálisis entre los pacientes con enfermedad renal crónica del país.

La entrega se realizó en compañía de representantes del IVSS y del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes destacaron que la prioridad del Gobierno nacional, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, es cubrir las necesidades de los 9.000 pacientes renales crónicos registrados en Venezuela.

Gavidia indicó además que el próximo cargamento de insumos médicos llegará por vía marítima para completar la reposición total del inventario de materiales requeridos para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La llegada de estos insumos se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo por restablecer y fortalecer la atención de pacientes renales, cuya continuidad de tratamiento ha enfrentado dificultades por la pérdida de materiales críticos tras el ataque a los depósitos del IVSS.

T/CO