Arriban 237 venezolanos repatriados este miércoles desde Arizona

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que 237 venezolanos fueron repatriados este miércoles desde Arizona, en Estados Unidos, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

La jornada se enmarca en el esfuerzo de reunificación familiar que impulsa el Estado venezolano para facilitar el regreso de connacionales.

La cartera precisó en redes sociales que en el vuelo operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines viajaron 232 hombres, 40 mujeres y 1 menor de edad, bajo «protocolos de seguridad y acompañamiento integral».

«El trayecto, que se realizó desde la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, cumplió los estrictos protocolos de seguridad y acompañamiento integral», reseña el post publicado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Además, afirma que el Gobierno garantiza que los retornados reciban atención en materia de seguridad y una evaluación médica básica. «Este esfuerzo es gracias al Gobierno Bolivariano, coordinado con el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, quien asegura que cada ciudadano llegue sano y salvo, recibiendo la atención primaria necesaria», concluye.

T/CO