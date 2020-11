Arriban a Falcón 141 venezolanos procedentes de Aruba

Un total de 141 connacionales (138 adultos y tres niños) llegaron al territorio falconiano por el aeropuerto Josefa Camejo de Los Taques en vuelo humanitario procedentes de la isla de Aruba.

La información la suministró el secretario general de gobierno, Henry Hernández, quien indicó en rueda de prensa que el arribo formó parte del esfuerzo de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, la Gobernación y el consulado venezolano en Aruba.

Sostuvo que es el tercer vuelo de repatriación realizado desde esta isla de las Antillas, de donde llegaron venezolanos de la región zuliana, central y de la entidad, los cuales cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad implementados por la Secretaría de Salud regional.

Explicó que a la llegada se les aplicaron las pruebas de despistaje de Covid-19, aun cuando antes de abordar el avión ya les habían aplicado una prueba molecular como requisito del viaje.

Uno de los repatriados, Pedro Requena, expresó: «Hasta ahora me han tratado excelente, muy agradecido con el gobierno regional. Confieso que no me esperaba esto, que nos fueran a recibir así. Espero que sigan así con los demás que están afuera. Estuve en Aruba ocho meses en malas condiciones, pero ya estoy en mi patria».

T/ Redacción CO-AVN

