Arriban a Maiquetía 120 venezolanos desde Miami a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Este lunes 9 de febrero, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió el vuelo 109 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP) con 120 migrantes procedentes de Miami, EE. UU. El grupo, conformado por 101 hombres, 17 mujeres y 2 niñas.

De acuerdo a la cuenta de Telegram del Ministerio para Relaciones Interiores, el recibimiento contó con el despliegue de órganos de seguridad como el Cicpc, Sebin, GNB y CPNB.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, en Instagram, también dio cuenta del vuelo de repatriación: Tras el desembarque, los ciudadanos cumplieron con el protocolo de recepción que incluye el paso por el túnel migratorio y entrevistas individuales; atención médica integral por parte de instituciones gubernamentales; y el traslado a sus hogares bajo la custodia de los cuerpos de seguridad.

Esta jornada responde a las directrices del jefe de Estado, Nicolás Maduro, la presidenta (E) Delcy Rodríguez y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección y el bienestar de los repatriados.

T/Agencia