Arriban a Maiquetía 183 de venezolanos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Un total de 183 de venezolanos arribaron este jueves al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a través de una jornada de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP), donde se detalló que este es el vuelo número 101 y provenía de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, por la aerolínea Eastern Airlines.

Asimismo, se conoció que este vuelo repatrió a 151 hombres y 32 mujeres, que fueron atendidos con los protocolos sociales orientados por el presidente Nicolás Maduro.

“Esta misión no solo representa un traslado físico, sino un apoyo emocional y social para quienes deciden reemprender su camino dentro del país, enfocándose en el potencial que cada uno trae consigo para aportar al desarrollo nacional”, reseñó el MPPRIJP.

