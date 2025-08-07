Arriban a Venezuela 900 toneladas de atún del Pacífico

La embarcación de pesca industrial Cayo Crasqui arribó a Venezuela con 900 toneladas de atún del Pacífico, que serán comercializadas en todo el territorio nacional.

La información fue dada a través de las redes sociales del ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, en la que destacó que «este logro representa un avance significativo para la sustitución de la importación de esta proteína, ya que esta materia prima será distribuida a las industrias procesadoras y conserveras del país».

Asimismo, anunció que espera que en los próximos meses lleguen más de 3.000 toneladas de proteína pesquera, «lo que permitirá fortalecer la cadena productiva, impulsar la diversificación económica y generar empleos».

Durante la jornada participaron autoridades como el viceministro de Producción Primaria, Pesquera y Acuícola, Pedro Guerra, así como representantes del sector público y privado. “Esta proteína llega al país a fortalecer la industria conservera nacional, con una lata de atún 100% venezolano”, exaltó.

T/CO