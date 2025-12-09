Arriban nuevos turistas rusos a Margarita para fortalecer lazos comerciales con Venezuela

La perla del Caribe ha dado una cálida bienvenida a un nuevo grupo de 100 viajeros procedentes de la Federación de Rusia, específicamente de la capital, Moscú, en la jornada de 8 de diciembre de 2025. Esta nueva operación comercial fue gestionada directamente por la oficina de Venezolana de Turismo (Venetur S.A.) en Moscú.

La llegada al estado Nueva Esparta eleva la cifra de seis mil 354, desde el pasado mes de agosto, al contribuir con un total histórico de 54 mil 090 turistas rusos que han arribado al país, reseña una nota de prensa.

La sostenida afluencia de viajeros ratifica la continuidad y el éxito del corredor turístico entre Rusia y Venezuela, un proyecto que descansa sobre los sólidos cimientos de las relaciones entre ambas naciones. A su llegada, los turistas fueron recibidos por el alcalde del municipio Díaz, Kendy Graterol, junto a autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. El recibimiento incluyó una vibrante muestra cultural con danzas tradicionales, bailes típicos y exhibiciones de artesanía local.

Experiencia multidestino

La experiencia de estos visitantes extranjeros trasciende los atractivos de la isla de Margarita. El itinerario ha sido diseñado para ofrecer una inmersión en la diversidad geográfica y cultural de Venezuela, al incluir destinos como Caracas, por el centro histórico de la ciudad capital; ruta comunitaria, con visitas al circuito de San Agustín del Sur; así como el Waraira Repano.

De igual modo, se disfruta de las vistas panorámicas desde el teleférico. También maravillas naturales, con expediciones a Canaima, al corredor costero Puerto Cabello – Morrocoy, observación del Relámpago del Catatumbo y visita a la ciudad de Mérida, entre otras fascinantes rutas del territorio nacional.

Esta operación subraya el compromiso de Venezuela con la diversificación de su oferta turística y el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional. Que el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mantiene con las naciones hermanas.

