Arribaron al país más de 250 mil dosis de vacunas pentavalente

La tarde de este domingo arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía una carga de 250 mil dosis de vacunas pentavalente, las cuales contribuirán a continuar fortaleciendo el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del país, en cooperación con la Organización Panamericana para la Salud (OPS).

De acuerdo con una nota de prensa del ministerio de Salud, estas dosis son cruciales para la prevención de cinco enfermedades graves: difteria, tétano, tos ferina, neumonía por Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B.

La recepción de este cargamento asegura una mayor autonomía en el manejo del esquema de vacunación para los años 2026 y 2027, garantizando la protección continua de la población infantil y vulnerable.

Es de destacar que estas dotaciones forman parte de una agenda biomédica que asegura la disponibilidad de inmunización en todas las comunidades del territorio nacional.

Vale mencionar que en los últimos días han arribado al país una gran cantidad de dosis de vacunas, esto como parte del gran inventario nacional en el que se espera recibir más de 8 millones de dosis en aras de robustecer el Plan de Inmunización Masivo.

