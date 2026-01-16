Arribó a Venezuela el vuelo 99 de la Gran Misión Vuelta a la Patria desde Estados Unidos

Este viernes, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetíaen el estado La Guaira, el vuelo número 99 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 199 migrantes venezolanos repatridos desde Arizona, Estados Unidos (EEUU).

Este grupo nuevo grupo que llega a Venezuela está integrado por 181 hombres y 18 mujeres, reseña nota de prensa Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Tras su desembarque, los connacionales en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Estado Venezolano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

REDACCIÓN MAZO