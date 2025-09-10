Arribó el vuelo Vuelta a la Patria 66 con más de 250 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU

Este miércoles 10 de septiembre, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar recibió el vuelo 66 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con un nuevo grupo de 259 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos (EEUU).

Este grupo incluyó 214 hombres, 38 mujeres, 4 niñas y 3 niños, los cuales fueron recibidos por funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros, reseña prensa Ministerio de Interiores, Justicia y Paz.

Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria desde el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.

Tras su desembarque, los venezolanos repatriados pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

REDACCIÓN MAZO