Arribó nuevo vuelo con 493 turistas rusos a la isla de Margarita

Un nuevo vuelo procedente de la Federación de Rusia, arribó a la isla de Margarita. Un total de 493 turistas disfrutan de las bondades y atractivos que tiene para ofrecer el estado Nueva Esparta.

La operación comercial entre Pegas Touristk y Hover Tour está respaldada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuya política de Gobierno promueve a Venezuela como país de oportunidades para el disfrute y la recreación.

En ese sentido, la ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, resaltó que hasta la fecha se han recibido 4 mil 444 turistas rusos en el país. “Es una muestra del posicionamiento de esta nación soberana y de paz”, expresó.

Aseguró que estos acuerdos con el sector privado, han afianzado estrategias para el incremento de un turismo receptivo y al mismo tiempo un importante aporte al Producto Interno Bruto del país.

Gómez explicó que algunos de los turistas, recorren destinos como Canaima, el oriente del país y ciudades patrimoniales e históricas. Además, anunció que esta semana, también se espera la llegada de 100 turistas más, a través de la oficina Venetur Rusia.

MINTUR / REDACCIÓN MAZO