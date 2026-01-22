Asamblea Nacional aprobó el Programa Básico Legislativo 2026‑2027

La Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada el Programa Legislativo Básico 2026-2027, presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria celebrada este jueves.

Rodríguez informó que el plan contempla 29 iniciativas legales y plantea la reorganización del marco jurídico nacional en ocho grandes códigos, como parte de un proceso de ordenamiento y actualización de la legislación venezolana.

Asimismo, anunció el inicio del debate de tres proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo nacional: la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites Administrativos y la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos.

Al referirse a la propuesta de reforma en materia petrolera, el titular del Legislativo subrayó la necesidad de dinamizar el sector. “El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. Necesitamos acelerar la producción y remover los obstáculos que la frenan”, afirmó.

Sobre la Ley para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, explicó que el objetivo es fortalecer los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de los precios acordados, en resguardo del poder adquisitivo de la población.

Finalmente, Rodríguez adelantó que el Parlamento deberá abordar próximamente una iniciativa orientada a la defensa de los ingresos de los venezolanos. “Espero que cuando llegue el 15 de diciembre de este año 2026 tengamos un balance positivo del desarrollo de este plan legislativo”, expresó.

