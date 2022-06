Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema de Justicia

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes por unanimidad y en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Sistema de Justicia.

El diputado Diosdado Cabello explicó que este cambio en la ley busca transformar y corregir las fallas que evitan que la justicia se aplique de forma efectiva, y que el sistema se autoregule.

Recalcó que esta propuesta se hace en el espíritu de que el sistema de justicia comience a funcionar, «para que haya justicia, y no en función de unos particulares».

Al respecto, pidió a todos los diputados y diputadas que se sumen al debate que va a servir «para que Venezuela tenga el mejor sistema de justicia y no para los intereses de nadie».

Señaló que luego de esta ley trabajarán las leyes de carrera y código de ética de los funcionarios que forman parte del sistema, entre otras dos.

En su intervención Cabello, informó que más de 29 mil personas han sido atendidas desde la puesta en marcha de la Comisión Especial para la Revolución Judicial, la cual comenzó a trabajar por niveles y uno de ellos era el hacinamiento en los recintos carcelarios temporales y definitivos.

«Hoy día podemos decir que cuando recibimos esa misión habían cerca de 40 mil venezolanos en los recintos temporales, que por alguna razón tenían retados procesales, de esos casi 40.000 hoy día más de 29.000 han sido atendidos sus casos con medidas sustitutivas, libertades en los casos que se estaba cometiendo una injusticia, y los recintos de medida preventiva han ido venciendo el hacinamiento», expresó Cabello durante la sesión ordinaria de la AN en el Palacio Federal Legislativo.

Asimismo, resaltó que esa primera fase la ha venido cumpliendo la Comisión para la Revolución Judicial y que es un trabajo constante. Al tiempo, recordó que otro nivel a trabajar por la Comisión fue el de reestructuración de todos los entes que forman parte del sistema de justicia.

Por ello, destacó que se han ido aprobando 10 leyes que permite la reestructuración del sistema de justicia venezolano. «Eso no se hace solo, ese es el trabajo de los diputados y diputadas aquí presente».

El jefe del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, recalcó que desde la llegada de la Revolución Bolivariana a Venezuela las leyes las hacen los diputados y diputadas por mandato del Pueblo y no bufetes de abogados como en la Cuarta República.

«Ustedes saben lo perverso que ha sido este sistema, en la Cuarta República (…) las leyes que se hacían ante esta Asamblea Nacional (AN) no las hacían diputados y diputadas las hacían las grandes corporaciones de la mano de los bufetes, no es mentira, es una gran verdad, las leyes desde que llegó la Revolución Bolivariana las hacen los diputados y diputadas por mandato del Pueblo, es una gran diferencia», expresó durante la sesión de la AN.

En ese sentido, resaltó que las leyes propuesta para reforma por la Comisión no son contra alguien en particular, «quien crea eso es parte del viejo sistema, esta propuesta nosotras la hacemos para que el sistema de justicia como un todo comience a funcionar de la justicia y no en función de grupos, empresarios o poderosos, de los que pueden pagar o los que pueden tener influencia».

Reiteró que la Comisión Especial para la Revolución Judicial continúa trabajando e investigando para que se haga justicia en el caso del Parcelamiento Villa Zamora 2021, ubicado en Guatire en el estado Miranda, hecho que ocasionó un severo daño ambiental, despojo de tierras, destrucción de viviendas y de siembras a campesinas y campesinos.

«Nosotros estamos empeñados en llegar hasta el final para que haya justicia, que los campesinos que viven allá, que hoy en día el Gobierno Nacional los está atendiendo de diversas maneras, sean reconocidos por los daños que allí se ocasionaron y que los responsables vayan ante la justicia llámese alcalde o quien sea», dijo Cabello en la sesión ordinaria de la AN en el Palacio Federal Legislativo.

T/ Luis Ángel Yáñez

F/ Prensa AN