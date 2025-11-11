Asamblea Nacional aprueba Ley de Comandos de Defensa Integral para fortalecer la soberanía nacional

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes la Ley de los Comandos de Defensa Integral de la Nación, normativa orientada a reforzar la preparación militar y la articulación del poder nacional frente a amenazas externas, particularmente ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Durante la sesión ordinaria, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, advirtió que Venezuela enfrenta “la peor amenaza en más de un siglo”, al denunciar los intentos de Washington por promover un cambio de régimen con el objetivo de apropiarse de los recursos naturales del país, como el petróleo, el oro y otros minerales estratégicos.

Rodríguez subrayó que la aprobación de esta ley forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Bolivariano, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, para garantizar la defensa integral del territorio y la preservación de la paz.

La nueva legislación establece mecanismos para consolidar la estructura operativa de los Comandos de Defensa Integral, con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los órganos de seguridad ciudadana, junto a las comunidades organizadas.

Con esta aprobación, la AN reafirma el compromiso del Estado venezolano con la protección de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, en un contexto regional de tensiones crecientes derivadas del incremento de la presencia militar extranjera en el Caribe.

T/CO