Asamblea Nacional avanza en proyecto de ley para proteger ingresos de la clase trabajadora

La Asamblea Nacional aprobó este jueves la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el objetivo de garantizar los ingresos y el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

El diputado Ramón Lobo presentó la propuesta en el hemiciclo y explicó que la nueva normativa reemplazará a la derogada Ley Orgánica de Precios Justos de 2015. Según indicó, la legislación contará con 96 artículos distribuidos en cinco capítulos, enfocados en la regulación de precios y la protección de los consumidores.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, destacó que la ley busca la colaboración entre el sector público, privado y la ciudadanía, e incluye la recuperación de los comités de usuarios y consumidores para fortalecer el monitoreo y control de bienes y servicios.

Representantes de la bancada opositora respaldaron la iniciativa. Rubén Limas, de la Alianza Democrática, afirmó que la medida ayudará a frenar el acaparamiento y garantizará la disponibilidad de productos para los venezolanos.

Por su parte, Nora Bracho, de la bancada Libertad, subrayó que la ley debe centrarse en la estabilidad económica y la protección del poder adquisitivo: «Nadie en este recinto puede oponerse a que el Estado garantice los bienes y servicios de los venezolanos».

El parlamentario Jesús Faría resaltó que la legislación está fundamentada en la responsabilidad de los diputados y en la participación activa del pueblo. «Quien rechace esta ley está asociado con los especuladores (…) Esta legislación será imposible de aplicar sin la participación del pueblo y del poder popular», concluyó.

La iniciativa continuará su debate en las próximas sesiones parlamentarias antes de pasar a la segunda discusión.

T/CO