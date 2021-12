Asamblea Nacional cierra periodo de sesiones 2021 con 38 leyes sancionadas

La Asamblea Nacional (AN) cerró su periodo de sesiones de 2021 con 38 leyes sancionadas y 55 proyectos de ley aprobados en primera discusión, informó el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez Gómez, y agradeció a los parlamentarios de ambas bancadas el esfuerzo en sus actividades.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias. No es poca cosa lo logrado, ya podemos afirmar que queda completamente anulada la más grave amenaza que se cernió sobre el país desde este recinto”, expresó Rodríguez.

Recordó que el plan de los extremistas de la asamblea en desacato era destruir la institucionalidad y sustituirla por un gobierno autoproclamado, como trataron de hacerlo con la Constitución de la Bolivariana de sustituirla por un estatuto.

Comentó que además de robarse todo el dinero de los venezolanos, la extrema derecha quería hacerse del territorio para echarle manos a los recursos. “Esos ladrones, maulas, barbarazos, acabaron con el palacio y la sede administrativa en Pajaritos. Ahora viven en apartamentos y mansiones en Bogotá, Nueva York y Washington a costa de destruir la República”.

Dijo que la gestión pasada dejó la cúpula del Palacio Federal Legislativo al borde del derrumbe y lo mismo querían hacer con el país.

Rodríguez dedicó el resto de su discurso al Plenario parlamentario señalando que con sus manos laboriosas tejieron la nueva institucionalidad de la AN y la recuperaron en aras de cumplir sus servicios para el pueblo y el normal desenvolvimiento del país.

Mucho por hacer

Recalcó que la nueva AN cumplió el deber de escoger por la vía de la CRBV el nuevo Poder Electoral. “Falta por hacer, sí, mucho”, indicó el presidente al tiempo de pedirle a los diputados que vuelvan a las catacumbas del pueblo, a sus estados y circuitos porque se ha recibido un claro mensaje de los venezolanos que siguen depositando su confianza en el gobierno y en Legislativo.

“Estamos obligados a acompañar al pueblo que nos eligió. Si no logramos que el pueblo comprenda las consecuencias de nuestro trabajo, de qué servirán las leyes que aprobamos”. Los invito a las calles, al casa por casa, a los circuitos, a hablar con la gente y, principalmente, a escucharlos porque ellos les dirán cuáles son sus necesidades.

Agregó que los diputados no fueron elegidos para estar sentados en una curul. “Si no vamos con los abuelos a decirles que aprobamos una ley para protegerlos, no habremos hecho nada». Prosiguió diciendo que 2021 fue un año en el que se demostró que las diferencias profundas pueden dirimirse en paz y sustentadas en la soberanía de la nación

Culminó señalando que la AN derrotó a los violentos y a todos los que promovieron acciones lesivas contra el país. “Les deseo feliz navidad y prospero 2022. Se clausura el periodo de sesiones de 2021”, resaltó.

T y F/Prensa AN