Asamblea Nacional designa grupos de amistad parlamentaria

Durante sesión ordinaria de este martes 13 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la designación de los grupos de amistad parlamentaria, conformado por presidente y vicepresidentes, tal como lo establece el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela.

«Exhortamos a las diputadas y a los diputados a que desde su correspondiente grupo de opinión, conformen y trabajen activamente en los grupos de amistad», expresó Jorge Rodríguez previó a dar a conocer el listado.

Belarús

Presidenta: María Gabriela Vega.
Vicepresidenta: Jacqueline Faría.

Rusia

Presidente: Jesús Farias.
Vicepresidente: Pedro Infante.

Nicaragua

Presidente: Pedro Carreño.
Vicepresidente: Juan Carlos Alemán.

China

Presidente: Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Vicepresidente: Rodolfo Sanz.

España

Presidenta: Desirée Santos Amaral.
Vicepresidente: Stalin González.

Vietnam

Presidente: Saúl Ortega.
Vicepresidenta: Nancy Pérez.

Türkiye

Presidente: Miguel Pérez Abad.
Vicepresidenta: América Pérez.

Unión Europea

Presidente: Jorge Arreaza.
Vicepresidenta: Ilenia Medina.

Serbia

Presidenta: Jacqueline Faría.
Vicepresidenta: Yosneisy Paredes.

Colombia

Presidenta: Grecia Colmenares.
Vicepresidente: Luis Augusto Romero.

Brasil

Presidente: Roy Daza.
Vicepresidenta: Blanca Eekhout.

Cuba

Presidente: Wilmar Castro Soteldo.
Vicepresidente: Juan Carlos Sierra.

México

Presidenta: Tania Díaz.
Vicepresidente: Francisco Arias Cárdenas.

Irán

Presidente: Pedro Infante.
Vicepresidenta: Gloria Castillo.

Reino de Qatar

Presidente: Juan Carlos Alemán.
Vicepresidente: Fernando Bastidad.

Palestina

Presidenta: Bussy Galeano.
Vicepresidenta: Carlos Gamarra.

Sudáfrica

Presidente: Carlos Mogollón.
Vicepresidente: José Villaroel.

Argelia

Presidente: Manuel Hernández.
Vicepresidenta: Imarú Bolívar Morales.

República Popular Democrática de Corea

Presidente: José Vielma Mora.
Vicepresidente: Juan Carlos Sierra.

Portugal

Presidente: Orlando Camacho.
Vicepresidente: Henri Falcón.

Uruguay

Presidenta: América Pérez.
Vicepresidente: José Gregorio Correa.

Chile

Presidente: Mervin Maldonado.
Vicepresidente: Jorge Arreaza.

