Asamblea Nacional designa grupos de amistad parlamentaria

Durante sesión ordinaria de este martes 13 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la designación de los grupos de amistad parlamentaria, conformado por presidente y vicepresidentes, tal como lo establece el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela.
«Exhortamos a las diputadas y a los diputados a que desde su correspondiente grupo de opinión, conformen y trabajen activamente en los grupos de amistad», expresó Jorge Rodríguez previó a dar a conocer el listado.
Belarús
Presidenta: María Gabriela Vega.
Vicepresidenta: Jacqueline Faría.
Rusia
Presidente: Jesús Farias.
Vicepresidente: Pedro Infante.
Nicaragua
Presidente: Pedro Carreño.
Vicepresidente: Juan Carlos Alemán.
China
Presidente: Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Vicepresidente: Rodolfo Sanz.
España
Presidenta: Desirée Santos Amaral.
Vicepresidente: Stalin González.
Vietnam
Presidente: Saúl Ortega.
Vicepresidenta: Nancy Pérez.
Türkiye
Presidente: Miguel Pérez Abad.
Vicepresidenta: América Pérez.
Unión Europea
Presidente: Jorge Arreaza.
Vicepresidenta: Ilenia Medina.
Serbia
Presidenta: Jacqueline Faría.
Vicepresidenta: Yosneisy Paredes.
Colombia
Presidenta: Grecia Colmenares.
Vicepresidente: Luis Augusto Romero.
Brasil
Presidente: Roy Daza.
Vicepresidenta: Blanca Eekhout.
Cuba
Presidente: Wilmar Castro Soteldo.
Vicepresidente: Juan Carlos Sierra.
México
Presidenta: Tania Díaz.
Vicepresidente: Francisco Arias Cárdenas.
Irán
Presidente: Pedro Infante.
Vicepresidenta: Gloria Castillo.
Reino de Qatar
Presidente: Juan Carlos Alemán.
Vicepresidente: Fernando Bastidad.
Palestina
Presidenta: Bussy Galeano.
Vicepresidenta: Carlos Gamarra.
Sudáfrica
Presidente: Carlos Mogollón.
Vicepresidente: José Villaroel.
Argelia
Presidente: Manuel Hernández.
Vicepresidenta: Imarú Bolívar Morales.
República Popular Democrática de Corea
Presidente: José Vielma Mora.
Vicepresidente: Juan Carlos Sierra.
Portugal
Presidente: Orlando Camacho.
Vicepresidente: Henri Falcón.
Uruguay
Presidenta: América Pérez.
Vicepresidente: José Gregorio Correa.
Chile
Presidente: Mervin Maldonado.
Vicepresidente: Jorge Arreaza.