Asamblea Nacional difiere discusión del Proyecto de Ley de Comandos para la Defensa Integral

La Asamblea Nacional (AN) acordó diferir la segunda discusión del Proyecto de Ley de los Comandos para la Defensa Integral de la Nación, durante la sesión ordinaria celebrada este martes.

La decisión fue tomada tras la solicitud de la diputada Gloria Castillo al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el propósito de realizar modificaciones y ajustes técnicos al texto legal antes de su aprobación definitiva.

El aplazamiento fue aprobado por la plenaria para ser retomado en la sesión ordinaria del jueves, donde se prevé continuar con el análisis de las observaciones incorporadas al documento.

Este proyecto de ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico para la organización, funcionamiento y coordinación de los Comandos para la Defensa Integral, estructuras encargadas de articular las capacidades del Estado y de la población en materia de defensa nacional.

Asimismo, la norma contempla la integración de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todos los niveles territoriales, a fin de garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante posibles amenazas a la soberanía y seguridad del país.

