Asamblea Nacional irá a la calle: Jorge Rodríguez pide a diputados dejar sus oficinas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, encabezó este viernes la instalación del Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Durante el evento, Rodríguez definió esta instancia como una «poderosa herramienta legislativa» destinada a la protección del pueblo y la preservación de la estabilidad política en el país.

A su vez, subrayó que la función legislativa no puede limitarse a los debates en el Palacio Federal Legislativo, sino que debe fundirse con la realidad social de las comunas y los barrios para garantizar la paz nacional.

Menos oficina y más contacto popular

Rodríguez enfatizó que el compromiso revolucionario exige abandonar la comodidad de los espacios administrativos. Bajo la premisa de «menos tarima y más calle», hizo un llamado directo a los 277 diputados y a los concejales de los 335 municipios para que su labor trascienda las paredes institucionales.

De acuerdo con el parlamentario, quedarse encerrado en oficinas con aire acondicionado representa una renuncia a la esencia del cargo parlamentario, el cual debe actuar como una fuerza transformadora desde las trincheras del territorio.

«Si los diputados y concejales se quedan encerrados en los recintos de debate, habrán renunciado a la función revolucionaria que debe estar en el barrio y en la comuna», sentenció.

