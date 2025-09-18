Asamblea Nacional respalda instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el Proyecto de Acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del parlamento venezolano.

Desde el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, recinto del Poder Legislativo liderado por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, quien informó sobre la aprobación del primer punto de la sesión ordinaria que se refiere el apoyo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como un espacio para la promoción de la verdad y en defensa de la Patria e integridad territorial.

Durante la intervención, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, destacó que frente a la amenaza imperial estadounidense debe prevalecer la unión nacional a través de la unidad de todos los ciudadanos venezolanos y una máxima preparación.

“Quiero hablarle a todos las venezolanas y venezolanos, de cualquier clase social, ideología política, religión; venezolanas y venezolanos que nacimos en esta tierra, que amamos esta Patria, este cielo, suelo y mares. Se amenaza nuestra soberanía. Se amenaza con cañones, misiles, con embarcaciones nucleares, la paz de nuestra patria”, alertó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Luis Gerardo Martínez, resaltó que los venezolanos ahora no son de un solo color político, ahora la población venezolana es el tricolor amarillo, azul y rojo. “Es importante preservar la soberanía de Venezuela, preservar la paz, preservar la Patria, y un deber de todos y todas”, recalcó.

T/VTV