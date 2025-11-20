Asamblea Nacional respalda la IV Consulta Popular Nacional 2025

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, un acuerdo en respaldo a la IV Consulta Popular Nacional 2025, prevista para el próximo domingo 23 de noviembre. La decisión fue tomada por unanimidad, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

Durante la sesión, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carlos Mogollón, destacó que la consulta trasciende una elección tradicional, al considerarla un mecanismo que fortalece el poder popular. A su juicio, la magnitud y objetivos de la jornada justifican plenamente el apoyo institucional del órgano legislativo.

La convocatoria permitirá que los ciudadanos escojan entre 36 mil 674 proyectos postulados desde las comunidades. Estas iniciativas surgieron de los 5 mil 336 Circuitos Comunales habilitados para participar en el proceso, que forma parte de los mecanismos de democracia participativa impulsados en el país.

