Asamblea Nacional se declara en Comisión Delegada por receso parlamentario

El Poder Legislativo Nacional se declaró en Comisión Delegada por el receso parlamentario, que inicia este 15 de agosto cuando culmina el primer periodo de sesiones ordinarias de 2025, como lo establece el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El receso culminará el 15 de septiembre, para darle paso al segundo periodo de sesiones ordinarias de este año. Mientras tanto, la Comisión Delegada, que la conforma la Directiva de la Asamblea Nacional, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y los jefes de las fracciones parlamentarias, se instalará cuando lo fije la presidencia del Parlamento.

La instancia delegada tiene la misión de orientar las funciones parlamentarias durante el tiempo de la pausa, de acuerdo a lo que reza el artículo 195 de la CRBV, en concordancia con el artículo 53 del Reglamento Interior y de Debates de la AN (Ridan).

El artículo 195 de la Carta Magna establece que, durante el receso de la AN, funcionará la Comisión Delegada, formada por las directivas de las 15 comisiones permanentes, y mantendrá la continuidad legislativa.

En lo que corresponde al artículo 53 del Ridan, indica que la pausa parlamentaria de la AN se instalará el día y hora que fije la presidencia, con al menos la mayoría de sus integrantes.

Este órgano especial del Poder Legislativo se declara dos veces de cada año reglamentario, siendo este primer periodo de corte, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. La segunda delegada sería del 15 de diciembre al 5 de enero de 2026, cuando se instale el nuevo periodo legislativo 2026.

Cabe destacar que el pasado mes de mayo se celebraron elecciones parlamentarias para escoger a 285 diputados, que incluye los seleccionados en el territorio de la Guayana Esequiba.

Los diputados y diputadas electos en 2025 pasan a formar la nueva AN, que regirá desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de enero de 2031.

T/Nota de Prensa