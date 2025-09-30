Asamblea Nacional sesionará este 30-Sep con tres puntos en el orden del día

Durante la sesión plenaria de este martes 30 de septiembre, en horas de la tarde, la Asamblea Nacional (AN) tendrá en el orden del día el debate de tres puntos por parte de los diputados y diputadas, de acuerdo con la normativa del Parlamento.

En el primer punto del orden tendrá lugar la segunda discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

También se debatirá el Proyecto de Acuerdo en resguardo y defensa del honor de las pescadoras y los pescadores venezolanos en nuestro mar Caribe ante las amenazas sufridas en los últimos días por el gobierno estadounidense.

Asimismo, se autorizará la condecoración «Orden de Amistad» a la Alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, por parte del Gobierno de la Federación de Rusia, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refiere la potestad del poder legislativo «autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros».

