Asambleas de base registran 99 % de avance para la Consulta Popular

Como parte de la democracia participativa y protagónica, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, encabezó un encuentro con el Poder Popular en la Comuna «8 Raíces», desde donde anunció el éxito de la fase preparatoria para la próxima Consulta Popular Nacional a efectuarse el próximo 8 de marzo.

Rodríguez destacó el compromiso del pueblo organizado, al informar que, a la fecha, se ha alcanzado el 99 % de las asambleas realizadas para la selección de proyectos que serán sometidos a votación.

La mandataria encargada subrayó que en este proceso se valoran proyectos en la transformación económica y en la transformación ciudad humana. En este sentido, hizo un llamado directo a participar en esta primera consulta del 2026.

Activación de la estructura electoral

Con miras a la jornada del 8 de marzo, Rodríguez instó formalmente a conformar los Comandos de Campaña y a activar toda la estructura electoral para garantizar el éxito del proceso.

“Venezuela debe dar su demostración de ejercicio democrático del 2026 este 8 de marzo”, puntualizó.

El encuentro en el sector Los Mecedores reafirma la ruta de gestión comunal, donde el pueblo tiene la potestad de decidir sobre los recursos y proyectos que impactan directamente en su calidad de vida.

VTV