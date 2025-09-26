Ascensos y condecoraciones realizó el Presidente Nicolás Maduro en el 20° Aniversario del CEOFANB

A Generales de Brigada fueron ascendidos los coroneles Francisco Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach, este viernes, por el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante la celebración del 20° Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), junto al Alto Mando Militar y demás autoridades castrenses.

Junto a la Primera Dama, Cilia Flores, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, GJ Domingo Antonio Hernández Lares; el Jefe de Estado venezolano también realizó seis condecoraciones de la Cruz del CEOFAM. En su Primera Clase recibieron el reconocimiento el GD Héctor Reyes Aguado, Director Conjunto de Operaciones del CEOFANB; y el Coronel Emilio Álvarez, Jefe de Gestión Comunicacional del CEOFANB.

En su segunda clase, con la Cruz del CEOFAM, fueron condecorados la Capitana Pierangela María Ibarra Cesaro, Adjunta al Puesto de Comando del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI); y el Capitán Ángel Graterol Contreras, Departamento Audiovisuales de Gestión Comunicacional del CEOFANB. En su tercera clase, recibieron la condecoración el Sargento Mayor de 3°, Víctor Rojas Suárez, Adjunto a la Estación Espacial Geográfica Militar de la Dirección de Cartografía y Geografía; y el Cabo Segundo Isaí Guillén Márquez, Plaza del 397 Grupo Misilístico de Defensa Antiaérea Portátil «General en Jefe José Félix Ribas».

Como garantes de la paz, hace dos décadas, la visión del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías dio vida al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ser la institución que promovió la nueva Doctrina Militar Bolivariana. En este contexto el Mandatario nacional consideró propicio realizar estos ascensos y condecoraciones.

Como cierre a estos reconocimientos y ascensos, el Presidente Nicolás Maduro emitió unas conmovedoras palabras de felicitaciones a los generales. «En este 20° Aniversario tan sensible, de tanto fervor patriótico que hoy recorre el país quiero citar de manera muy especial a los tres generales morales, íntegros, fundadores de este proceso de revolución militar y de Revolución Bolivariana.

A los Generales Francisco Javier Arias Cárdenas, Wilmar Soteldo y Francisco Ameliach, y con ellos agradecer como quien estuviera yo frente a Chávez, ahorita por todo lo que me dio, todo lo que nos dio y todo lo que nos da. Ver su rostro es ver a Chávez, Chávez vivo, presente, combatiente y ustedes sus compañeros de todas las horas de todas las luchas, de todas las vicisitudes que resumen una sabiduría que sabemos apreciar y puedo decirlo, en primera persona, que sé apreciar la sabiduría de todos los campos que hemos recorrido juntos», dijo antes todos los presentes.

T y F/ Prensa Presidencial