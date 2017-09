Aseguró el presidente Maduro: CLAP llegará a las 6 millones de familias cada 15 días desde diciembre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) atenderá a las 6 millones de familias cada quince días, a partir de diciembre próximo.

“Yo he decidido, me he propuesto y lo vamos a lograr, a partir de este mes de diciembre, lograr 12 millones de Clap; es decir atender los 6 millones de hogares cada 15 días”, manifestó.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que celebró este jueves su sesión décima tercera desde el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, el Mandatario nacional indicó que para ello se espera el concurso de todos los productores del país y la incorporación de los empresarios.

Los Clap son una forma de organización popular promovida por el Gobierno nacional para que las propias comunidades abastezcan y distribuyan los alimentos prioritarios a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa, como mecanismo para combatir la reventa y contrabando de los rubros de primera necesidad.

Estas instancias fueron creadas desde abril de 2016 y, además de distribuir como resultado de la organización, también produce los rubros necesarios.

Los Clap también se han convertido en blanco de los ataques de la extrema derecha venezolana, con el objetivo de quebrantar la economía nacional y con ello derrocar al Presidente Maduro.

En ese sentido, el Mandatario nacional indicó que durante la violencia opositora, ejecutada entre abril y julio de este año, se destruyeron unos 30 almacenes de los Clap y más de 4 millones de cajas y bolsas de este mecanismo que estaban listos para distribuir.

A estas acciones vandálicas se suma la quema de más de 500 camiones dispuestos para la distribución.

En ese sentido, valoró y agradeció la paciencia del pueblo, que con consciencia patriota enfrentó estas embestidas.

Texto/AVN

Foto/Archivo