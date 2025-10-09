Asesor de MCM propuso atacar embajada de EEUU en Caracas con un dron

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que el plan de María Corina Machado, alías “La Sayona”, de atentar contra la embajada de Estados Unidos en Caracas “sigue en pie”, de acuerdo con una carta del patriota cooperante Patricio el Maracucho.

“Su tío y asesor [político] Carlos Blanco dice que cometer este atentado por la vía convencional está más difícil que ganarse la lotería sin haber comprado el boleto”, expresó Cabello tras leer la misiva en el programa «Con el Mazo Dando», que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que debido a la seguridad que instaló el Gobierno Nacional frente a la sede diplomática se ha hecho cuesta arriba para la extrema derecha cometer el acto desestabilizador.

Sin embargo, agregó que Carlos Blanco le propuso a Machado atacar la embajada estadounidense con un dron. “Diosdado, acuérdate que el señor de la guerra [Marco Rubio] puso entre la espada y la pared a la Sayona” y le dio un plazo para que genere caos en Venezuela, porque de lo contrario “no iban a poder meterse” los militares norteamericanos en el país, puntualiza la carta.

Recientemente, el Gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que sectores extremistas planeaban colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Caracas, en lo que sería una operación de falsa bandera.

F/VTV