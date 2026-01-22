ASIC Cartanal fortalece atención primaria en Consultorios Populares de Miranda

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Cartanal ejecutó una intensa jornada de atención médica en los consultorios populares de su ámbito territorial, garantizando el acceso gratuito y directo a la salud del pueblo mirandino.

Esta actividad, realizada en el marco del Día Nacional del Pediatra, priorizó la atención de la población más vulnerable a través de consultas pediátricas, desparasitación, talla y peso, para asegurar el sano crecimiento de la generación de relevo.

Asimismo, la jornada incluyó la captación de gestantes, control prenatal especializado y entrega de micronutrientes a fin de garantizar una maternidad saludable.

De manera complementaria, el equipo médico realizó despistajes de hipertensión arterial y diabetes dirigidos a los adultos de la comunidad, fortaleciendo así la medicina preventiva en el territorio.

Bajo las directrices de la ministra del Poder Popular para la Salud, Dra. Nuramy Josefa Gutiérrez González, y en articulación con el Gobierno Bolivariano de Miranda, la Misión Barrio Adentro ratifica su compromiso con la atención médica integral.

Este despliegue cumple fielmente con las políticas de protección social de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, demostrando que el sistema sanitario permanece activo y desplegado en cada comunidad para brindar bienestar integral al pueblo.