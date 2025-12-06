Aspirantes a la Academia de la PNB de El Junquito recibirán la más alta formación policial

La Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, aseguró este viernes que los aspirantes que cursen estudios en la Academia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en la parroquia El Junquito de Caracas, egresarán bien formados con el nuevo pénsum de estudios y las nuevas herramientas de formación con que cuenta la institución.

En esta universidad se formarán todos los que aspiren a los diferentes cuerpos de seguridad de Estado. «Estuvimos viendo el pénsum y, la verdad, que es extraordinario», destacó la Primera Dama, con gran experiencia en el área policial.

«Van a ser los mejores, los mejores funcionarios van a saber defender, van a tener todos los insumos y todas las herramientas para defender a la ciudadanía, para defender a la Patria», aseguró la Doctora Flores.

En este contexto, no solo felicitó a los jóvenes aspirantes, sino también a las autoridades de consumaron la obra para generar la transformación de una sede de formación que está bajo los lineamientos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

T y F/ Prensa Presidencial