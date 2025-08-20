Asu2025: Rojas y Córdoba conquistaron medallas

Venezuela sumó el martes bronce en los 800 m planos gracias Maria Rojas y una de plata por parte de Carlos Córdoba en el decatlón, eventos desarrollados en el Estadio de Atletismo del Comité Olímpico de Paraguay en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La primera en conseguir medalla fue Rojas en los 800 metros planos tras paralizar el reloj en 2:06.10, la plata fue para Avery Pearson de Canadá con crono de 2:06.09 y el oro lo consiguió Sabrina Pena de Brasil con tiempo de 2:05.87.

«Estoy muy feliz y orgullosa de haber obtenido una medalla para mi país, eso representa muchísimo para mí como atleta. Me mentalicé en la estrategia y en mantenerme positiva con mucha fe para obtener mi medalla” expresó Rojas.

Lesiones superadas

Por su parte, Córdova logró el metal de plata tras sumar un total de 7.393 puntos, el oro lo obtuvo el cubano Josmi Sánchez con un total de 7.550 puntos y el bronce fue para el chileno Max Moraga con 7.304 puntos, sumatoria de las 10 pruebas que disputaron: 100m planos, salto de longitud, impulso de bala, 400m planos, salto de altura, 110m con vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina, 1.500 planos.

“Fue algo que estaba buscando por mucho tiempo, venía de muchas cosas fuertes como lesiones, siempre quise estar en estos Juegos Panamericanos y lo logré y aquí estamos”, señaló Córdova.

Así mismo, también habló de los eventos donde se sintió mejor. “En el salto alto me sentí muy cómodo, en los 1.500 m lo disfruté porque sabía que tenía una medalla segura, en el lanzamiento de disco salió ese 44 que hasta quedé impresionado, al igual que la jabalina,” comentó Córdova.

Con estas medallas, el atletismo lleva dos de plata y una de bronce.

Milagros Rodríguez/ Prensa Venezuela

Fotografía: Edilzon Gámez