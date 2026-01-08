Ataque criminal de EEUU destruyó instalaciones del IVIC

La ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, informó este miércoles que los ataques criminales y multidimensionales perpetrados por Estados Unidos (EE.UU.) contra la República Bolivariana de Venezuela destruyeron cinco centros de investigación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

La ministra y también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud detalló que los centros afectados son los de Matemática, Física, Química, Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear.

Recordó que estos espacios son esenciales para el aprendizaje de los jóvenes estudiantes que hacen vida en la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán.

«El ataque ha sido total: estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales que fueron completamente devastados», añadió.

En este sentido, informó que el IVIC fue impactado por dos misiles «dejando fragmentos que evidencian el odio imperial contra el desarrollo tecnológico soberano de Venezuela».

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez recordó que estos espacios que hoy se encuentran destruidos por los bombardeos, han servido durante décadas, «para formar a los profesionales que sostienen nuestra salud, ingeniería y soberanía petrolera».

«Es un acto de agresión imperial sin precedentes contra el pueblo de Venezuela, en la que se ha atacado la infraestructura civil y científica de nuestra patria. No existe justificación alguna para agredir un santuario de la ciencia, un recinto que ha dado respuestas históricas al país y al mundo», afirmó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

Asimismo, denunció que esta «escalada de la guerra», no solo afectó los laboratorios, «sino que ha llegado al extremo del secuestro de nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y de la Primera Combatiente Dra. Cilia Flores, en un intento desesperado por quebrar la voluntad de la nación».

Ante esta situación, la ministra expresó su rechazo absoluta a la violencia y rindió un reconocimiento a los caídos por esta agresión imperial, por su compromiso en la lucha por la soberanía.

«El sentimiento de pertenencia hacia nuestro IVIC es inquebrantable. Este instituto ha sido un templo para el desarrollo del país y no permitiremos que sea silenciado. Transmito la indignación de toda nuestra comunidad científica; nuestras instituciones son sagradas», indicó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

Anunció que, siguiendo las orientaciones de la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se iniciará de manera inmediata la reconstrucción de los espacios destruidos.

«El IVIC seguirá siendo un epicentro para la generación de nuevos conocimientos y la cultura científica de la patria ¡Nosotros venceremos!», puntualizó.

Detalles de la investigación

En el material audiovisual, el Dr. Alberto Quintero, viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología y director del IVIC, dio detalles de la investigación que se comenzó dentro del centro de investigación.

Quintero explicó que de acuerdo con la investigación, el misil con el que fue bombardeado el IVIC «es del tipo AGM-154C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de cuatro metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento, como buques o defensas consteladas».

De igual forma, dijo, se evidenció «la utilización de aviones de bombardeo estratégicos capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo».

Ante esta situación, el viceministro Alberto Quintero exhortó a la comunidad científica nacional e internacional a rechazar este tipo de agresión que atenta contra la paz de los pueblos.

«Agredir a la población, promover la guerra y atacar instalaciones civiles, militares y centros de investigación científica, perturbando a un pueblo que dormía en paz, no son más que actos terroristas y crímenes de lesa humanidad», puntualizó al tiempo que rechazó el uso del conocimiento, la ciencia y la tecnología como herramientas de guerra que destruyen comunidades.

