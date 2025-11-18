Atención de 665 casos del 1×10 del Buen Gobierno fortalece servicio eléctrico en Táchira

A través del 1×10 del Buen Gobierno, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) atendió 665 reportes vinculados al servicio eléctrico en los 29 municipios del estado Táchira.

Entre las solicitudes canalizadas mediante la plataforma VenApp destacan el mantenimiento correctivo y preventivo, el alumbrado público, la instalación de postes y transformadores, así como la atención de averías. En este último caso, se realizaron inspecciones técnicas y adecuaciones necesarias para optimizar el suministro eléctrico.

María Lugo, habitante del municipio San Cristóbal, resaltó las bondades de esta herramienta de comunicación directa entre el pueblo y el Gobierno Nacional: «La plataforma VenApp es efectiva y las respuestas son de acción inmediata».

CORPOELEC garantiza soluciones oportunas para el pueblo tachirense, mediante políticas de atención directa impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, en cumplimiento de los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC