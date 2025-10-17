Atendidas más de 260 familias cojedeñas con instalación de transformadores

Con el propósito de fortalecer la distribución de energía en el estado Cojedes, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) instaló nueve transformadores en beneficio directo de más de 260 familias.

Los nuevos equipos, con capacidades de 50, 37.5 y 25 kVA, fueron ubicados en los municipios Lima Blanco, Tinaquillo, Tinaco y Ezequiel Zamora, específicamente en los sectores Sabaneta, La Manga, Caño Claro, Altos de Buenos Aires, El Potrero, Platera I, Campo Grande y Caramacate.

Shirley Castellano, residente de la comunidad Altos de Buenos Aires en el municipio Tinaquillo, destacó que gracias al reporte realizado a través de la Línea VenApp recibieron una respuesta rápida para la instalación del transformador.

Estas acciones forman parte del despliegue oportuno del personal técnico de la estatal eléctrica para dar respuesta a las solicitudes canalizadas por el Poder Popular mediante la Línea VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC