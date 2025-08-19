Atendidos más de 28 mil usuarios apureños a través de la Línea VenApp

En respuesta directa a 28.863 usuarios, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) atendió 117 casos a través de la Línea VenApp, durante los meses de julio y agosto en el estado Apure.

Las labores se centraron en trabajos correctivos, mantenimiento del sistema de alumbrado público, control de vegetación e instalación de transformadores, acciones que beneficiaron a los residentes de los municipios San Fernando, Biruaca, Achaguas, Rómulo Gallegos, Muñoz y Páez.

Juana Flores, habitante de la comunidad Los Tamarindos, expresó su agradecimiento por la atención recibida:

«Gracias a esta pronta acción por parte de los trabajadores, se recuperaron las luminarias en nuestro sector. Además de fortalecer el servicio de alumbrado público, también brinda seguridad a los vecinos de la zona», apuntó.

Estas acciones, impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, dan cumplimiento a las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, orientadas a garantizar servicios públicos óptimos para el pueblo venezolano.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC