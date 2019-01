Atentado en Chile: Al menos cinco heridos por explosión de artefacto en parada de autobús

“Un artefacto explosivo terminó con cinco lesionados, todos sin riesgo vital, solamente una mujer con una lesión más grave que está en la Posta Central”, dijo a los medios locales la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar.

La explosión se habría producido luego de que uno de los individuos manipulara una bolsa encontrada en el lugar, según informó el diario El Mercurio.

“El hecho es muy grave. Es muy grave que se coloque un artefacto explosivo en un paradero del Transantiago para dañar a las personas. Por esa razón ya he presentando, en el nombre del Gobierno, una querella por delito terrorista contra todos aquellos que resulten responsables de los hechos. Me he comunicado con el fiscal regional Raul Guzmán y hemos acordado redoblar los equipos investigativos para efectos de poder tener una investigación con prontos resultados”, aseguró el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Unas horas antes el Gobierno de Chile afirmó no tener certeza de que el autodenominado grupo “eco-terrorista” ITS, que se adjudicó el atentado explosivo en una parada de autobuses de la capital, sea el verdadero responsable del ataque.

Respecto al grupo que dice adjudicarse a través de Internet esta acción terrorista, lo único que puedo informar es que es parte de la investigación y no hay certeza que sea de su autoría”, dijo en conferencia de prensa la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En una publicación en la web, el grupo ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) se adjudicó el atentado explosivo ocurrido en Santiago. “No nos dejaremos caer por la imprudencia, en esto llevamos años y sabemos de ser tan cautelosos como el puma, escondidos para saltar a dar el zarpaso. Este ataque no es al azar, fue cuidadosamente planificado, para continuar siempre en las sombras y nunca caer en manos de los bastardos de los que nos burlamos hoy y en cada golpe que hemos dado antes”, reseñó el portal web del Diario La Tercera.

Martorell informó que los lesionados por la explosión están siendo tratados y su vida no corre riesgo.

Las lesiones más graves las sufrió un matrimonio de venezolanos que manipularon un bolso que había sido abandonado en la parada, y que contenía el artefacto explosivo.