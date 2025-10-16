Aterriza en suelo venezolano vuelo 77 del Plan Vuelta a la Patria proveniente de EEUU

El vuelo número 77 del Plan Vuelta a la Patria aterriza en suelo venezolano con un total de 153 migrantes, como parte del esfuerzo sostenido del Gobierno nacional para garantizar el retorno seguro de los migrantes. “Desde el mes de febrero de 2025, han llegado 14 mil 947 migrantes venezolanos en 77 vuelos desde los Estados Unidos. Los hemos rescatado de las cárceles de Estados Unidos a través del Plan Vuelta a la Patria”, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Durante el Consejo Nacional por la Soberanía y Paz, capítulo sectorial y estadal, realizado en el Teatro Teresa Carreño, el jefe de Estado recalcó que “en esta ocasión, me parece oportuno mencionar el contraste del momento en que un grupo de venezolanos tuvo que salir a buscar oportunidad más allá de estas fronteras, por la causa de misiles silenciosos que pretendieron destruir el alma económica y social de la nación y se encontraron con el demonio de campañas xenófobas y violentas de Estados Unidos”.

En su mensaje, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con el retorno seguro de cada uno de los migrantes. «Y yo le digo a todo aquel que salió por razones económicas, aquí está su tierra, aquí está su patria, Venezuela; se la estamos cuidando para que usted regrese más pronto que tarde».

También condenó el trato recibido por los migrantes venezolanos en el extranjero, en especial en territorio estadounidense. “Pretenden mentir todos los días y decir que los venezolanos son algo así como una derivación de una banda criminal que derrotamos aquí, que exterminamos aquí, el famoso ´Tren de Aragua´. Ni la gente de Aragua es del Tren de Aragua, ni Venezuela es del Tren de Aragua. Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria, humana”, señaló.

Finalmente, el presidente Maduro rechazó las campañas de estigmatización que aún sostiene el Gobierno de Estados Unidos. “Campaña que aún hoy sostiene el Gobierno de Estados Unidos. Deben cesar esas afirmaciones”.

F/VTV