Atienden más de 860 familias con activación de pozo profundo en Monagas

Para el bienestar de las 860 familias de los sectores El Chaparral y El Porvenir, parroquia Las Cocuizas, municipio Maturín del estado Monagas, activaron un pozo profundo que optimiza el suministro de agua potable.

El líder de la comunidad, Orlando Chirinos, destacó la perfecta articulación entre el Gobierno y el Poder Popular. «Esta es la manera más efectiva de atender y resolver el problema que afectaba el normal suministro de agua, la comunidad está agradecida por el equipamiento y el apoyo técnico de Aguas de Monagas», expresó.

Los trabajos técnicos incluyeron la instalación de una bomba de 15 HP, la cual requirió la colocación de 70 metros de cableado eléctrico, así como la revisión de los componentes eléctricos del tablero.

La fuerza trabajadora del Ministerio del Poder Popular de las Aguas y la Gobernación de Monagas continúa desplegada en los 13 municipios, y avanza con la Agenda Concreta de Acción y el Mapa de Soluciones, para garantizar el servicio de agua potable y saneamiento.

F/Prensa Ministerio de las Aguas