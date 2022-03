Aumenta el uso del bolívar para pagar en comercios

Los comerciantes caraqueños que mantienen actividades económicas diarias en puntos concurridos de la ciudad como los mercados de Quinta Crespo, Guaicaipuro, La Hoyada y otros, reportan el avance en la preferencia del bolívar como método de pago en transacciones con usuarios.

Desde la implementación del último cono monetario en el país, en octubre de 2021, los comerciantes explican que el venezolano al momento de pagar su consumo, usa principalmente la tarjeta de débito o el pago móvil, para cancelar con bolívares digitales y preservar los dólares, debido a la estabilidad que la divisa viene registrando desde finales de 2021.

“La mayoría de las personas que me compran verduras y frutas me pagan en bolívares por punto o pago móvil. Sin embargo, en lo que va de año he recibido un poco más de efectivo”, indicó Lorenza Martínez, vendedora de frutas y verduras en el Mercado de Quinta Crespo.

Para Luis Pacheco, comerciante con más de 20 años de trabajo independiente en el área de comidas rápidas en el centro de Caracas, el bolívar ha tenido más presencia al momento de pagar cualquier consumo, debido a la posibilidad que da el dólar al momento de mantener los ahorros. “La mayoría de mis clientes pagan lo que comen en bolívares pero a través del punto de venta, porque en efectivo es muy difícil llegar a los montos que generan cada consumo, pero el dólar sigue siendo mi principal fuente de ingresos sobre todo en compras que pasan de 20 dólares”, aseveró.

EL EFECTIVO

En las zonas adyacentes de concurridos mercados populares como el de Catia o de Coche, el bolívar en efectivo se aprecia en abundancia frente al dólar, que en medio de las compras prevalece. Las manos de vendedores ambulantes dejan a la vista la abundancia de efectivo que circula en esos espacios.

“Aunque tengo punto de venta los fines de semana un 30 % de las ventas son pagadas con bolívares en efectivo y un 50 % en dólares, lo demás se procesa con punto o pago móvil”, resaltó Juan Trejo, vendedor de proteínas y charcutería en Catia.

Fuente y Foto/Últimas Noticias