Soldado tuyo, pueblo mío!

I

Tenemos que comprender que no se puede tapar el sol con un dedo. Al pan pan y al vino vino y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Tenemos que comprender que la revolución solo puede desarrollarse en un ambiente de participación y protagonismo del pueblo, donde las amenazas estructurales y coyunturales sean neutralizadas mediante la participación activa y directa de todos los ciudadanos y ciudadanas; y no entre cúpulas del poder.

Tenemos que comprender que el pueblo de base, el pueblo pobre, las bases revolucionarias de siempre, están gritando sus dolores y frustraciones y sienten que nadie los escucha, se sienten desprotegidos.

Tenemos que comprender que actualmente el poder constituido, el poder público y sus instituciones mantienen el dominio político, administrativo y financiero sobre el poder constituyente, situación que promueve la corrupción política y la exclusión social.

Tenemos que comprender que el pueblo, aunque diga grosería siempre tiene derecho, son ellos los grandes hacedores de victoria y constructores de justicia social.

Tenemos que comprender que el pueblo de base no traiciona cuando reprueba y castiga con el voto la gestión de un gobernante, y mucho más cuando éste llegó al poder con el voto revolucionario.

Tenemos que comprender que el pueblo de base no traiciona cuando reprueba y castiga con el voto una política antipopular, de exclusión social como el MÉTODO DE COOPTACIÓN.

El pueblo no traiciona, el pueblo castiga la traición.

Tenemos que comprender que nadie, ni nada, podrá obligar al pueblo a autoflagelarse, ni a traicionar sus propias convicciones revolucionarias. Traición para el pueblo que sufre y resiste, sería votar por un candidato o candidata en donde no se ven representados.

Es cierto, en el 2015 perdimos la elección para la AN, pero no por culpa del pueblo que dejó de participar o votar por la revolución en ese año, sino por falta de voluntad y acción para dejar atrás el viejo modo de hacer política desde el poder constituido, razón por la cual se dejó de avanzar hacia la consolidación de la nueva geometría del poder comunal socialista.

También es cierto, la gran importancia que reviste para nosotros ganar la contienda electoral de este año, y mucho más después de todos los ataques y las agresiones gestadas durante 5 años desde la AN burgués contra la paz y la salud pública nacional.

Hay quienes pretenden colocar al pueblo de base en un dilema político peligroso y perverso, al buscar neutralizar el malestar general contra el método de imposición de candidatos y el rechazo de las mayorías populares hacia los mismos, resaltando la tragedia que ha sido tener una AN con una mayoría opositora y expresando repetitivamente que no es tan importante el candidato o candidata, cómo retomar la mayoría revolucionaria en el parlamento, que no importa si les gusta o no los candidatos al pueblo, lo primordial es ganar para alcanzar nuevamente la estabilidad política institucional nacional.

No podemos avanzar hacia la construcción del socialismo, sin verdaderos métodos socialistas que permitan el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

En este momento coyuntural e histórico que vive la Patria, todas las contradiccionespolíticas internas están abiertas, y el pueblo no va a votar por candidatos que no lo representen y tampoco dejará de guardar y proteger la Revolución Bolivariana y Chavista.

Las bases revolucionarias, le guste o no al aquelarre, derrotarán a la oposición y también a la imposición este 6D.

Le darán una respuesta auténtica a la compleja situación política interna, y a la exigencia que demanda el momento histórico dentro del Movimiento Bolivariano, defendiendo la revolución sin violar sus convicciones revolucionarias.

Defender el legado del Padre Comandante Chávez es darle el poder al pueblo para gobernarse y gobernar las políticas públicas desde lo local, desde lo territorial;es darle poder al pueblo para decidir y elegir, y en ningún caso lo contrario.

Primaria o Nada!

De Vuelta Chávez

Nos vemos en la próxima edición.

Por: Christian Medina Macero

#BolivarSeLevanta @medinamacero @enfoquechavez