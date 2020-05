Aureo Puerta Carreño lanza libro sobre composición musical

Donará a niños de Cagua, estado Miranda, donde nació, las regalías que recoja por la venta de su tema “Canción para ti”

___________________________________________________________

El guitarrista y compositor venezolano Aureo Puerta Carreño inició la publicación fragmentada de un libro de su autoría en formato digital sobre el proceso de composición musical basado en figuras geométricas. Según informa una nota de prensa, cada mes saldrá un capítulo diferente en un total de 10 entregas. Todo el material estará disponibles para la descarga en internet en la página oficial del músico .

En el capítulo uno de esta obra Puerta Carreño explica la génesis de este proceso de creación musical. El texto ya puede ser descargado sin costo en el enlace https://www.

“Este libro digital, (que surgió) gracias a la iniciativa del gran guitarrista Jesús Serrano Huitron, me permitirá compartir la enseñanza del método de composición a través de figuras geométricas con alumnos de distintos niveles. Quise que fuera gratuito para que todos puedan beneficiarse, más en estos tiempos tan difíciles, cuando la música nos permite tender puentes y aliviar nuestras tensiones. Cada mes saldrá un capítulo distinto, y los invito para que a partir del primero de mayo disfruten de la primera entrega”, expresó el nieto del ilustre compositor y director Inocente Carreño, citado en la nota de prensa.

PARA CAGUA

Por otra parte, el guitarrista británico David Russell acaba de lanzar a la venta el arreglo musical que le hizo al tema de Puerta Carreño “Canción para ti”, que según destaca la nota de prensa le ha ganado reconocimiento mundial e incluso los estudios Pixar piensan usar en una de sus futuras películas.

Sobre el arreglo de “Canción para ti” de Rusell, el venezolano explicó que los ingresos que le corresponden por la venta irán a beneficio de niños y jóvenes músicos de Caucagua, ciudad natal de Puerta Carreño.

“Estoy muy contento porque el arreglo del maestro Russell ya está disponible. Donaremos instrumentos musicales para lo que fue mi primera casa como lo es Caucagua, que forma parte importante de Barlovento y donde aprendí a amar la música desde mis 4 añitos hasta que cumplí 19”, recordó el compositor e instrumentista.

Con respecto al método de composición que ahora comparte vía internet, el músico explicó que en junio de 2012 estaba en pleno proceso creativo cuando se quedó sin papel pentagrama. “Entonces me di cuenta que lo único que tenía a mano era un cuaderno cuadriculado, pues empecé a componer allí. Me di cuenta de que a medida que escribía se iban formando secuencias musicales, lo cual me llamó mucho la atención y empecé a trabajar disfrutando de las sonoridades que producían, pero los cuadrados que me daba el cuaderno no me ayudaban a colocar las 12 notas de nuestro sistema tonal musical, pero un día, viendo un programa de la importancia de las abejas, se me vino a la mente el hexágono y esa fue la solución que dio pie al descubrimiento del patrón geométrico por el cual se rige la música”, contó el artista.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía 5150 Medios

Caracas