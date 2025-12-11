La ausencia de María Corina MAchado (Conocida como «La Sayo») en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo no fue una decisión personal, sino el resultado de un veto impuesto por el Gobierno de Noruega, informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, al leer una carta del patriota Patricio el Maracucho.

El Maracucho en su misiva detalló que la patriota cooperante identificada como «La Traga Venao», infiltrada en el círculo cercano de la extrema derechista en Madrid, aseguró que, tras un cúmulo de presiones y rechazo internacional por la polémica adjudicación del premio, fue el mismo Comité del Nobel quien se vio forzado a solicitarle a María Corina que no asistiera ni a la rueda de prensa previa ni al acto solemne.

Asimismo, mencionó que el gobierno escandinavo habría intervenido por temor a que la presencia de «La Sayo» pudiera agravar la inconformidad y el rechazo en Oslo, lo que activaría «amenazas y generaría actos de violencia» en la ciudad.

Además, aseguró que la razón más grave, y que habría forzado la intervención de Oslo, fue el conocimiento de que «La Sayo», en complicidad con el Comité del Nobel, planeaba utilizar la ceremonia como una plataforma política para lanzar un nuevo plan, acción que pondría en tela de juicio la histórica posición de imparcialidad y mediación internacional, del gobierno noruego obligándolos a proteger su prestigio.

Cabello no ocultó su indignación por lo ocurrido, y señaló que la maniobra noruega de nada sirvió, debido a que en un acto sin precedentes, el director del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, se quitó la careta de mediador para convertirse, en «el vocero de Vente Venezuela».

El primer vicepresidente relató que Frydnes llegó al extremo de pedir, en plena ceremonia, la renuncia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, un acto de politización jamás visto en una entrega del Nobel de la Paz.

Finalmente, la misiva desmonta la excusa que «La Sayo» habría fabricado para no quedar en ridículo ante la opinión pública quien inventó que su ausencia se debió a supuestas dificultades en un traslado marítimo desde Venezuela un día antes, una narrativa que Cabello calificó de «más falsa que las peleas de los Power Rangers», al asegurar que el Gobierno Nacional tiene todos los detalles de su salida del país, desmintiendo la versión del supuesto retraso.

F/VTV