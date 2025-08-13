Autoridades de Caracas rinden homenaje a Darío Vivas

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, junto a Nahum Fernández, vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, encabezaron los actos conmemorativos por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente revolucionario Darío Vivas. Ambos líderes destacaron su legado como organizador, movilizador y defensor de la soberanía.

Durante una ofrenda floral, la alcaldesa Meléndez elogió el papel de Vivas en las victorias electorales y la defensa del país, describiéndolo como «un faro que nos ilumina para seguir en este transitar de la organización y de la movilización». Meléndez recordó su dedicación, señalando que «no tenía excusa para cumplir la misión, siempre estaba dispuesto».

Por su parte, Nahum Fernández enfatizó la valentía de Vivas en la defensa de la nación, afirmando que «lo que hacía Darío era mantener la gente en la calle».

Fernández aseguró que el espíritu de Vivas sigue acompañando al pueblo en el actual escenario político.

En un mensaje dirigido a la ultraderecha, advirtió: «Nosotros en Caracas estamos preparados y así lo decimos para que lo sepan… No nos vamos a esconder ni vamos a salir corriendo».

Recalcó que la capital no se convertirá en un «territorio fascista» e instó a continuar con el legado de Vivas.

T/CO