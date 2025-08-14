Autoridades de Perú imponen prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra

El Poder Judicial peruano dio a conocer una medida contra el exmandatario (2018-2020) de la nación sudamericana, Martín Vizcarra, quien es señalado por supuestos actos de corrupción.

«Poder Judicial impone cinco meses de prisión preventiva contra expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de cohecho pasivo propio», refirió en su cuenta de X.

Asimismo, la dependencia peruana explicó que la disposición avalada por el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, debe hacerse efectiva inmediatamente.

En octubre de 2024, el Poder Judicial del país sudamericano arrancó el juicio contra Vizcarra, esto por dos presuntos actos de corrupción, que se cometieron cuando fue gobernador regional del departamento de Moquegua (sur).

