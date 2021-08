Autoridades de Venezuela reconectaron servicio eléctrico de mineros en Carabobo

Las autoridades de Venezuela reconectaron el servicio eléctrico de las granjas de minería digital que habían sido desconectadas la semana pasada en el estado Carabobo, por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Como lo prometió la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Corpoelec restableció el suministro de energía de las granjas afectadas a los pocos días de haberlo interrumpido indebidamente el fin de semana anterior, reseñó el portal especializado Morocotacoin

Se procedió a la reconexión gracias a la gestión realizada a los pocos días por la Sunacrip y los mineros afectados, con el apoyo de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip) cuya junta directiva visitó una de las más de 12 granjas apagadas para conocer la situación.

El superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez, sostuvo una reunión el pasado martes con los mineros afectados, con el fin de coordinar el restablecimiento de energía y evitar mayores pérdidas.

Ramírez garantizó que la reconexión se concretaría en las próximas 48 posteriores al encuentro, tal y como ocurrió.

Corpoelec había desconectado el suministro eléctrico de las granjas en el estado Carabobo porque presuntamente afectaba la estabilidad energética en la región, que actualmente está teniendo dificultades en su generación y distribución.

Luego de esa reunión la Asonacrip además aseguró en su cuenta de Instagram que las granjas afectadas operaban en parques industriales dispuestos para la actividad y no perjudicaban el consumo energético de la región central del país.

Reacción oportuna de la Sunacrip

Aunque las granjas de minería fueron apagadas por varios días, la Sunacrip atendió oportunamente el caso logrando su rápida reconexión.

Morocotacoin contactó a uno de los mineros afectados quien afirmó que la reconexión del servicio eléctrico de las granjas en Carabobo comenzó el pasado 12 de agosto.

La junta directiva de la Asonacrip aseguró que las granjas desconectadas no representaban un problema para la estabilidad energética en Carabobo, y su consumo no superaba el 2% de la generación eléctrica no utilizada en la entidad.

La minería digital de criptomonedas es completamente legal en Venezuela, para lo que solo es necesario tener los registros respectivos ante la Sunacrip.

El minero consultado por Morocotacoin destacó el “carácter proactivo” de la Sunacrip en defensa de la minería digital en el país.

T/Morocotacoin

F/Pixabay