Autoridades inspeccionan lagunas para activar Plan Coporo en la Guayana Esequiba

A través de la estrategia orientada al desarrollo económico sostenible, autoridades del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, realizaron una inspección técnica a diversas lagunas de la región, con el propósito de implementar el Plan Coporo, iniciativa que se implementa para fortalecer las Siete Transformaciones (7T) en el área económica, que busca consolidar un modelo productivo basado en la acuicultura, con énfasis en el cultivo de esta especie.

Durante la jornada, equipos técnicos del ministerio y representantes regionales sostuvieron encuentros con productores locales para evaluar las condiciones actuales de los cuerpos de agua. Se identificaron oportunidades de mejora y se presentaron propuestas orientadas a optimizar la producción de coporo, considerada clave para la seguridad alimentaria y el fortalecimiento económico de la zona.

Entre los aspectos abordados se destacan la incorporación de tecnologías alimenticias para mejorar el rendimiento del cultivo, así como el diseño de esquemas de manejo que garanticen sostenibilidad y eficiencia. Estas acciones buscan posicionar al coporo como un recurso estratégico dentro de la cadena agroalimentaria regional.

La implementación del Plan Coporo se proyecta como un mecanismo para dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer la soberanía alimentaria. El trabajo conjunto entre el Gobierno regional y el referido despacho responde a una política de articulación institucional que prioriza el bienestar de las comunidades y la diversificación productiva.

Con esta inspección, el gobernador de la Guayana Esequiba, Neil Villamizar, reafirmó su compromiso con el impulso de proyectos estructurales que promuevan el aprovechamiento racional de los recursos naturales y así consolidar una visión de desarrollo centrada en la inclusión, la innovación y la sostenibilidad económica de la región.

T y F/ VTV